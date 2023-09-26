ارتفاع التبادلات التجارية بين طهران وبغداد.. مسؤول إيراني يكشف بالأرقام

وقال ضيغمي في المنتدى التجاري المشترك الثاني لإيران والعراق ان “إيران تعرضت لأشد العقوبات خلال الأربعين سنة الماضية وخاصة في العقد الماضي، لكنها حققت خلال هذه الفترة إنجازات جيدة في مجال التكنولوجيا والصناعة وتستعد استخدامها لتطوير المشاريع الصناعية في العراق”.وأكد رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية ان وزارة الصناعة تقدم دعما شاملا لتنمية المجالات الصناعية في العراق حتى عام 2035.ولفت الى ان "هناك تحديات ومشاكل لتحقيق هذه الأهداف، ونأمل أنه من خلال حل القضايا المتعلقة بالمعاملات اللوجستية والمالية، نتمكن من تحقيق الأهداف التي حددها رئيسا البلدين".وأكد مهدي ضيغمي أن "الموضوع الأهم في اللجنة التجارية المشتركة لإيران والعراق هو مراجعة الخطط والبنية التحتية والحلول للتنمية التجارية في البلاد وتحقيق تجارة بقيمة 20 مليار دولار والوصول إلى تجارة بقيمة 40 مليار دولار على مدى الطويل".المسؤول الايراني نوه الى انه "في هذه اللجنة تم الأخذ في الاعتبار الحلول الخاصة بإرساء الميزان التجاري والإجراءات التي يمكن أن يتخذها البلدان لتحقيقه".واضاف ضيغمي: "جرت في اللجنة المشتركة مناقشات حول إزالة الحظر والمعايير التجارية بين البلدين، فضلا عن مسألة الخدمات اللوجستية والتبادلات التجارية للوصول إلى تجارة بقيمة 20 مليار دولار".وأضاف انه "يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أيضاً في هذه اللجنة دراسة مشاكل شركات الخدمات الفنية والهندسية، ونأمل أن يتم أيضاً بحث القضايا المتعلقة بالأسواق الحدودية".رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، يعتقد أنه "من خلال عقد اجتماعات منتظمة، بما في ذلك اللجنة التجارية المشتركة للبلدين، يمكننا تحقيق أهداف العمل وحل القضايا والمشاكل".