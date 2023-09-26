اردوغان يعلق على خروج السناتور الأمريكي "من الصورة"

وربط أردوغان، تصديق البرلمان التركي طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في حال مهد الرئيس الأمريكي جو بايدن لإتمام الصفقة، بحسب وسائل إعلام تركية.وقال، إن "أنقرة بحاجة إلى تحويل التحديات القانونية التي يواجهها السناتور الأمريكي بوب مينينديز إلى فرصة لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف-16 من واشنطن".ونُقل عن أردوغان قوله للصحفيين على متن طائرة، إن "مينينديز أصبح الآن "خارج الصورة" بعد اتهامه بقبول رشى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرزي"، مضيفاً، أن هذا "مفيد" لتركياولطالما عارض مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، البيع المحتمل لطائرات إف-16 لأنقرة وانتقد سجل أردوغان في مجال حقوق الإنسان.وأكد أردوغان، بحسب وسائل الإعلام المحلية، أن "البرلمان التركي سيفي بوعده بالتصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في حال تمهيد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الطريق أمام بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لأنقرة".وقال أردوغان خلال رحلة العودة من جيب ناختشيفان بأذربيجان للصحفيين، إن وزير "الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بحثا طلب حصول السويد على عضوية حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي في نيويورك".وأضاف أن "الإدارة الأمريكية تربط بيع الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 لتركيا بتصديق أنقرة على طلب ستوكهولم".وأردف "إذا أوفت (أمريكا) بوعودها، سيفي برلماننا بوعده كذلك. البرلمان التركي سيكون له القول الفصل بشأن عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي".