بينهم نساء.. الإطاحة بأحد اخطر عصابات ترويج المخدرات في الجزائر

وتشن الأجهزة الأمنية حربا ضد تجار المخدرات، وشبكات المتاجرة بالهيروين والكوكايين والأقراص المهلوسة، وما يسمى بـ "مافيا الشوشنة"، وهي عصابات "تتفنن" في صناعة خليط سحري من المخدرات "القاتلة".وأوقفت الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي لدى أمن الجزائر العاصمة، أربعة أشخاص، بينهم امرأتان من جنسية أجنبية، تترواح أعمارهم بين 25 و 50 سنة، يروجون ما يسمى بمخدرات "الشوشنة".وذكرت صحيفة "الخبر"، أن "خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الجزائر، بعد التحريات الدقيقة أفضت إلى الإطاحة بعناصر هذه الشبكة الإجرامية، المسبوقين قضائيا، في قضية حيازة نقل، التخزين، توزيع المخدرات الصلبة وحمل أسلحة محظورة".وأضافت أنه "بعد تفتيش منازل الموقوفين الأربعة، عثر على 970غراما من المخدرات الهيروين، وما يقارب 4 كيلوغراما من مواد تستعمل في تحضير مخدر الشوشنة، إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 26.000 دج من عائدات المتاجرة بهذه السموم، ومبلغ مالي آخر بعملات أجنبية، منها 500 أورو، أسلحة بيضاء وخلاط كهربائي يستعمل في تحضير المخدرات الصلبة".وفي قضية أخرى تمكنت مصالح أمن العاصمة، من توقيف، ثلاثة أشخاص يروجون مخدرات"الشوشنة" بالقرب من أحد الفنادق. كما أوقفت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، ستة أشخاص من جنسيات أجنبية مختلفة.وأسفرت العملية عن ضبط أكثر من 7 كلغ من حشيشة "الماريخوانا"، وبعد عرض المشتبه فيهم على الطبيب الشرعي لمستشفى مصطفى باشا عثر بأحشائهم على مخدرات صلبة، تمثلت في 1 كلغ من الكوكايين، و150 غراما من الهيروين.هذا وتم ضبط مخدرات "الكوكايين" بأحشاء أربعة أفارقة، قادمين من إحدى ولايات الجنوب على متن سيارة أجرة.ومحاولة منهم للإفلات من نقاط المراقبة، ارتدى المهربون الثلاثة الحجاب، ووضعوا النقاب على وجوههم، وصبغوا وجوههم بمواد التجميل، ليتم الإطاحة بهم بعد ترصد تحركاتهم من قبل أعوان الشرطة القضائية، بناء على تلقيها معلومات حول العصابة.