ضابط عراقي سابق.. أمريكا تعتقل أحد قيادات داعش "البارزة" في سوريا

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إنه "تم القبض على أبو هليل الفدعاني، وهو مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم داعش بسوريا، خلال غارة بالهليكوبتر".وأوضحت، أن الفدعاني يملك علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة، ما يعني أن الأجهزة الأمنية في واشنطن باتت قادرة على تحديد أماكن الإرهابيين واستهدافهم وإخراجهم من ساحة المعركة على ما أفاد تروي جارلوك، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية.والفدعاني الذي ألقي القبض عليه في غارة نوعية في شمال سوريا ضابط عراقي سابق عرف بدمويته.وتشير عملية توقيفه على ما يبدو لوجود تصدعات ومنافسة بين قيادات التنظيم حيث لم يستبعد مراقبون أن توقيفه جاء كتسريب داخلي مقصود للإطاحة به.وطوال السنوات الماضية نفذت الولايات المتحدة التي تقود تحالفا دوليا لمحاربة داعش، عمليات نوعية في سوريا بما في ذلك غارة استهدفت أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم في 2019.