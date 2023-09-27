قرقاش: قرار عودة سوريا للجامعة العربيّة استراتيجي.. عليها معالجة ملفين

وأضاف: "الإمارات لعبت دوراً أساسياً في بلورة الممر الاقتصادي، وليس الممر الوحيد الذي نعمل عليه حالياً".وقال: "الاستقرار يعني تقليص الجوانب الخلافيّة في المنطقة، ولن ندع الحسابات السياسيّة الصغيرة تتحكّم بخططنا الاستراتيجيّة الكبرى في التقدّم والازدهار".وانطلق منتدى الإعلام العربي أمس الثلاثاء 26 أيلول 2023، وكانت جلسة "مستقبل الصحافة بين الويب 3 والميتافيرس"، ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدى في دورته الحادية والعشرين، في دبي، حيث شهدت الجلسة تضارباً في الآراء حول تأثير التكنولوجيا على مستقبل الصحافة العربية والتداعيات المحتملة لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، على الفرص الوظيفية المتاحة للعاملين في قطاع الإعلام.