"حريق الحمدانية" في نينوى.. تضامن عربي ودولي مع العراق



السومرية نيوز – دوليات



أعلنت عدة دول عربية وعالمية، اليوم الأربعاء 27 أيلول/سبتمبر 2023، عن تضامنها وتعازيها للعراق حكومة وشعباً، بحادث حريق "عرس الحمدانية" في محافظة نينوى.



أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن تعازيه لحكومة وشعب العراق، وخاصة لذوي الضحايا الذين قتلوا وجرحوا في حادث حريق الليلة الماضية في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى.



وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية استعداد الإدارات الصحية والعلاجية في إيران لمساعدة ضحايا هذا الحادث.



*فلسطين

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تعازيها الحارة لجمهورية العراق الشقيقة بضحايا الحريق الذي اندلع بقاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق خلال حفل زفاف، نتج عنه مئات القتلى والجرحى.



وأكدت الخارجية، في بيان، صدر اليوم الأربعاء، تضامن دولة فلسطين مع جمهورية العراق الشقيقة، وثقتها بقدرتها على مواجهة هذه المحنة وتجاوزها.



كما تقدمت بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب العراق الشقيق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى.



*تركيا

نشرت وزارة الخارجية التركية رسالة تعزية في ضحايا حريق اندلع أثناء حفل زفاف في محافظة نينوى شمالي العراق.



وأشارت الوزارة في بيان، الأربعاء، إلى اندلاع حريق في صالة أعراس مساء أمس الثلاثاء في قضاء الحمدانية التابع لنينوى.



وقالت إنها تلقت "ببالغ الحزن" نبأ وفاة أكثر من 100 شخص وإصابة نحو 500 آخرين جراء الحريق.



وتقدمت الوزارة بالتعازي إلى أسر الذين فقدوا حياتهم بسبب هذه الحادثة المأساوية، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين. *إيرانأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن تعازيه لحكومة وشعب العراق، وخاصة لذوي الضحايا الذين قتلوا وجرحوا في حادث حريق الليلة الماضية في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى.وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية استعداد الإدارات الصحية والعلاجية في إيران لمساعدة ضحايا هذا الحادث.*فلسطينمن جهتها، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تعازيها الحارة لجمهورية العراق الشقيقة بضحايا الحريق الذي اندلع بقاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق خلال حفل زفاف، نتج عنه مئات القتلى والجرحى.وأكدت الخارجية، في بيان، صدر اليوم الأربعاء، تضامن دولة فلسطين مع جمهورية العراق الشقيقة، وثقتها بقدرتها على مواجهة هذه المحنة وتجاوزها.كما تقدمت بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب العراق الشقيق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى.*تركيانشرت وزارة الخارجية التركية رسالة تعزية في ضحايا حريق اندلع أثناء حفل زفاف في محافظة نينوى شمالي العراق.وأشارت الوزارة في بيان، الأربعاء، إلى اندلاع حريق في صالة أعراس مساء أمس الثلاثاء في قضاء الحمدانية التابع لنينوى.وقالت إنها تلقت "ببالغ الحزن" نبأ وفاة أكثر من 100 شخص وإصابة نحو 500 آخرين جراء الحريق.وتقدمت الوزارة بالتعازي إلى أسر الذين فقدوا حياتهم بسبب هذه الحادثة المأساوية، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

*امريكا

كما أكدت السفيرة الأمريكية لدى بغداد آلينيا رومانسكي، اليوم الأربعاء، وقوفها إلى جانب العراقيين بحزنهم على الضحايا والمصابين في حفل زفاف الحمدانية.

قالت رومانسكي في تغريدة: "نقف إلى جانب العراقيين بحزنهم على الضحايا والمصابين في حفل زفاف الحمدانية".



*الاتحاد الأوروبي

بعثة الاتحاد الأوروبي أعلنت كذلك تضامنها مع العراق في حادث قاعة الأعراس في الحمدانية.

*روسيا

بدوره، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه لنظيره العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني، بضحايا الحريق الذي خلف أكثر من 100 قتيل في قضاء الحمدانية الليلة الماضية.

وأسفر حريق مأساوي اندلع في قاعة الهيثم للأفراح بمحافظة نينوى، عن مقتل 93 شخصاً وإصابة نحو 100 آخرين، بحسب حصيلة رسمية لوزارة الداخلية.















