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إحباط محاولة انقلاب عسكري في دولة افريقية

دوليات

2023-09-28 | 01:06
إحباط محاولة انقلاب عسكري في دولة افريقية
2,689 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

أعلنت حكومة بوركينا فاسو، عن إحباط محاولة انقلاب واعتقال بعض الضباط وغيرهم من الضالعين في المحاولة، فيما أشارت إلى أنه جار البحث عن آخرين.

وذكرت الحكومة في بيان لها، "نبلغ الرأي العام بإحباط محاولة، من قبل أجهزة المخابرات والأمن وأنه تم القبض على ضباط وغيرهم من الجهات المزعومة المتورطة في هذه المحاولة لزعزعة الاستقرار، فيما يتم البحث عن آخرين".

وأشارت إلى أن "الجهات الفاعلة في مشروع زعزعة الاستقرار الكارثي هذا، مدفوعة بمصالح تتعارض مع ديناميكية استعادة ترابنا الوطني وسيادة بلدنا، وكانت لديها النية المظلمة المتمثلة في مهاجمة مؤسسات الجمهورية وإدخال بلادنا في حالة من الفوضى".
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