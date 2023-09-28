الهيئة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي تستعين بالذكاء الاصطناعي

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، يبرز "روبوت التعقيم" الذي يعمل لتعقيم جنبات المسجد الحرام، بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى (6) مستويات مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي، وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.كما يعمل "الروبوت التوجيهي الذكي" على توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة عن طريق التحكم بالروبوت عن بعد.أما الروبوت الذكي لتوزيع عبوات ماء زمزم، فإنه يعمل على توزيع عبوات ماء زمزم بدون تدخل بشري، حيث يقوم بتوزيع (30) عبوة في الجولة الواحدة والتي تستغرق (10) دقائق، ‏، ويتميز بالوقوف لمدة (20) ثانية لأخذ عبوة ماء زمزم، ولا ‏يصطدم بالأشخاص ولا يعيق الحركة، ويعمل لمدة ثمان ساعات.