غير الحكومية.. الامن اللبناني يقدم طلبا لجمعيات إغاثة السوريين اللاجئين

وأشار بيان لمكتب شؤون الإعلام في الأمن العام، إلى "تزايد أعداد المنظمات والجمعيات التي تُعنى بأوضاع النازحين، لا سيما أن عددًا منها لم يحصل على إجازة ترخيص أو علم وخبر، تخولها ممارسة أي نشاط".وذكر البيان، ان "بعض هذه الجمعيات تقوم بممارسة نشاطات مخالفة لطبيعة عملها ونظامها التأسيسي، الذي صدر بموجبه الترخيص أو الإذن"، محذرًا من أن المديرية ستكثف عملية مسح نشاطات هذه الجمعيات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين".وكان مجلس الوزراء أصدر في جلسته في الحادي عشر من هذا الشهر سلسلة توصيات تتعلق بالنزوح السوري الجديد، بينها توصية لوزارة الداخلية، نصت على الطلب من الجمعيات كافة، لاسيما الأجنبية منها، "وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها".وتنامت أعداد الجمعيات الأهلية والمدنية، من محلية ودولية، العاملة في لبنان، بالتزامن مع بدء موجة النزوح السوري في العام 2011.