تركيا.. السيول تجتاح شوارع اسطنبول والسلطات تحذر

غمرت السيول الشوارع في عدة مناطق بمدينة اسطنبول في تركيا، إثر تساقط الأمطار الغزيرة.



وحذرت السلطات التركية الرسمية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى صباح يوم غدٍ الجمعة.



وطالبت السلطات، السكان في المدينة، بتوخي الحذر الشديد من السيول والأمطار الغزيرة التي ستحدث.



يشار إلى أنه أعلن في اليونان عن إنقاذ مئات الأشخاص من الفيضانات التي اجتاحت البلاد الليل الماضي وصباح اليوم الخميس، جراء عاصفة جديدة بعد أسابيع على فيضانات خلفت 17 قتيلا.