السودان.. قذائف تدمر حافلات محملة بالركاب

قتل وأصيب عدد كبير من الأشخاص بأم درمان في السودان، الخميس، إثر سقوط قذائف أطلقتها قوات الدعم السريع على مواقع للجيش في محطة للحافلات.







ولم يعرف بعد عدد الضحايا على وجه الدقة، لكن بعض الشهود تحدثوا عن دفن قرابة 20 شخصا.



ومنذ اندلاع المعارك التي تركزت في العاصمة وإقليم دارفور غرب البلاد، قتل نحو 7500 شخص من بينهم 435 طفلا على الأقل بحسب بيانات رسمية، في حصيلة يرجح أن تكون أقل بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع. وأكد الشهود بحسب "فرانس برس" أن "القذائف دمرت 3 حافلات محملة بالركاب" في محطة تقع شمالي أم درمان، الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة السودانية.ولم يعرف بعد عدد الضحايا على وجه الدقة، لكن بعض الشهود تحدثوا عن دفن قرابة 20 شخصا.ومنذ اندلاع المعارك التي تركزت في العاصمة وإقليم دارفور غرب البلاد، قتل نحو 7500 شخص من بينهم 435 طفلا على الأقل بحسب بيانات رسمية، في حصيلة يرجح أن تكون أقل بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.

واشتعلت الحرب في منتصف أبريل الماضي، بسبب النزاع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وحتى الآن فشلت كل الجهود الدبلوماسية التي قامت بها أطراف عدة من بينها الولايات المتحدة في وقف القتال.