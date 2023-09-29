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مقتل 12 جنديا في هجوم دام بالنيجر شنّه مئات المسلحين

دوليات

2023-09-29 | 01:40
مقتل 12 جنديا في هجوم دام بالنيجر شنّه مئات المسلحين
561 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

اعلنت وزارة الدفاع بالنيجر في بيان إن ما لا يقل عن 12 جنديا نيجريا قتلوا بعد هجوم شنه مئات المتمردين المسلحين على دراجات نارية في جنوب غرب البلاد.

وقال البيان إن سبعة جنود لقوا حتفهم في قتال بينما قتل خمسة آخرون في حادث أثناء القيادة لتعزيز الوحدة التي تعرضت للهجوم.

ووقع الهجوم في كانداجي على بعد نحو 190 كيلومترا من العاصمة نيامي بالقرب من منطقة الحدود الثلاثية لمالي وبوركينا فاسو والنيجر التي كانت مركزا للمتطرفين في منطقة الساحل خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قالت ثلاثة مصادر، من بينها ضابط برتبة كبيرة في الجيش طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، لرويترز إن عشرة جنود على الأقل قتلوا.

ولم تذكر المصادر ولا وزارة الدفاع الجهة المسؤولة عن الهجوم، إلا أن جماعات بالمنطقة تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش، تنشط في المنطقة وتشن هجمات متكررة على الجنود والمدنيين.

وأفاد بيان وزارة الدفاع بأن نحو 100 متمرد قتلوا ودمرت دراجاتهم النارية وأسلحتهم، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكر مصدران أمنيان أن الجيش ردّ على الهجوم بقوات برية وطائرات هليكوبتر أصيبت إحداها لكنها تمكنت من العودة إلى قاعدتها.

ويدير النيجر مجلس عسكري استولى على السلطة في انقلاب في يوليو، لأسباب منها الاستياء من تدهور الوضع الأمني، لكن محللين أمنيين يقولون إن الهجمات كانت في تراجع بعهد الرئيس المطاح به محمد بازوم.

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