البرلمان الأميركي يوافق على مساعدات إضافية لأوكرانيا

وأدرجت هذه المساعدات في إطار مبادرة مساعدة الأمن التي تقضي بإبرام وزارة الدفاع الأمريكية عقودا مع الشركات المصنعة، بدلا من تأمين الأسلحة مباشرة من مخزون البنتاغون.كما يشمل مشروع القانون 20 مليون دولار لتشديد الرقابة على الأموال التي تتلقاها أوكرانيا من الولايات المتحد