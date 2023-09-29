مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص بتفجير انتحاري قرب مسجد في باكستان

وكتبت الصحيفة: "قتل ما لا يقل عن 52 شخصا، بينهم ضابط شرطة، وأصيب أكثر من 50 شخصا".وأعلنت الصحيفة، سابقا، عن مقتل 34 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء انفجار وقع اليوم الجمعة في مدينة ماستونغ في بلوشستان.ونقلت عن مصادر شرطية أن الانتحاري فجر عبوة ناسفة بالقرب من سيارة نائب قائد الشرطة.وذكرت قناة Geo أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد تجمع فيه المصلون بعيد المولد النبوي.