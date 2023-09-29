تركيا تعلن تلقيها "إشارات إنذار" دولية

وقال فيدان في كلمة ألقاها في مدينة موغلا جنوب غرب تركيا، إن مسألة استئناف صفقة الحبوب كانت بين أهم مواضيع محادثات الوفد التركي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي.وأضاف: "هذا السؤال يهم البشرية كلها وعلى رأسها الدول الإفريقية. الآن يوجد خبز على موائدنا، وربما لا يمثل هذا أي شيء غير عادي بالنسبة لنا. لكن عندما لن نرى الخبز ستظهر هناك إنذارات. والآن تظهر مثل هذه الإنذارات في عدد من البلدان".وأعلنت روسيا تعليقها صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في 18 يوليو الماضي، وأبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بذلك.