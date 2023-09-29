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احتجاجات وشغب في سجن إيفين بإيران بسبب حكم إعدام

دوليات

2023-09-29 | 15:47
احتجاجات وشغب في سجن إيفين بإيران بسبب حكم إعدام
المصدر:
وكالات
1,556 مشاهدة

ذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية، اليوم الجمعة، ان نزلاء في سجن بجنوب غرب إيران، أشعلوا النيران احتجاجا على حكم إعدام صدر بحق زميل لهم، وسمع دوي إطلاق نار.

وقالت الوكالة إنه "عقب صدور حكم الإعدام بحق أحد النزلاء في سجن رامهرمز، بدأ عدد من السجناء أعمال شغب بإشعال النار... وأمكن سماع دوي إطلاق نار من خارج السجن".

ولم تعط الوكالة مزيداً من التفاصيل.

وتكررت حالات أعمال الشغب في سجون إيران خلال السنوات الماضية، وسط تقارير دولية تتحدث عن سوء أوضاع نزلاء سجون الجمهورية الإسلامية.

في تشرين الأول 2022، قتل 4 سجناء وجرح العشرات، في أعمال شغب شهدها سجن إيفين، الذي يضم نزلاء من دول غربية.
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