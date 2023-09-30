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دفنها زوجها حية.. امرأة تروّي تفاصيل مرعبة عاشتها داخل القبر
دوليات
2023-09-30 | 02:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,080 مشاهدة
السومرية نيوز - دوليات
نَجت سيدة مصرية بأعجوبة من الموت، بعدما دفنها زوجها حية لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يسمع المارة استغاثتها وينقذها أحدهم.
وروت أميمة عبد الجابر التي عرفت بلقب "سيدة المنيا"، التفاصيل المروعة لما حدث معها، بعدما قام زوجها بدفنها في محاولة منه للتخلص منها بأسهل الطرق الممكنة دون أن يثبت ارتكابه للجريمة. وذلك للحصول على معاش ورثها.
رفضت السفر
وقالت سيدة المنيا أميمة عبد الجابر في مداخلة متلفزة، إن "خلافاً وقع بينها وبين زوجها بعد رفضها السفر للعمل في الخارج".
وقرر زوج "سيدة المنيا" أن يتخلص، فقام بوضع منوم لها في العصير ودفنها في مقبرة في مصر الوسطى شمال الصعيد.
وأشارت إلى أنها "لم تشعر بشيء إلا حين استيقظت من تأثير المخدر ووجدت نفسها في مكان مظلم".
رعب وأمور غريبة
وقالت: "كل ما أفوق أصوت ويغمى عليا تاني".
وأكدت "سيدة المنيا" أنها كانت ترى أشياء مرعبة وغريبة في المكان الذي دفنت به.
وأردفت: "كل يوم كنت أصرخ بأعلى صوتي لحد ما في اليوم الثالث سمعني حدا.. وفتحوا المقبرة وطلعوني".
سوء اختيار
وتحدثت أميمة عبد الجابر عن معاناتها مع زوجها، قائلة إنها تزوجته دون رضا أهلها وأصرت عليه بشكل كبير.
واضطرت أميمة أن تتحمل سوء اختيارها، مشيرة إلى أنه بعد سفرها للعمل في الخارج كممرضة استولى زوجها على راتبها بالقوة وهددها بمنع ابنتها عنها.
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