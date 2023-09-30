ضمت 26 لاعباً.. قائمة المنتخب الأولمبي العراقي للمشاركة في معسكر المغرب

وقال هاشم، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قائمةً تشكيلةِ منتخبنا الأولمبيّ دون 23 عاماً للدخولِ في معسكرٍ تدريبيّ في المملكةِ المغربيّة خلال الثلث الثاني من شهر تشرين الأول / اكتوبر الحالي، ضمت (26) لاعباً؛ لخوض مباراتين وديتين هناك".وأضاف، أن "قائمةَ اللاعبين المدعويّن ضمت كلا من: محمد حسن هادي وحسن مدلول ورضا عبد العزيز وكميل سعدي لحراسةِ المرمى، وكرار سعد، زيد تحسين، كرار محمد، نهاد محمد عويد، حسين عبد الله، سيابند عكيد، ذوالفقار يونس، مصطفى وليد، منتظر عبد الأمير، مجتبى صالح، حسين عامر، كاظم رعد، اموري فيصل، رضا فاضل، آدم طالب، يوسف الإمام، ألكسندر اوراها، بلند ازاد، أمين الحموي، منتظر محمد، ماركو فرج، علي الموسوي".وسيلعب منتخبنا الأولمبيّ أمام نظيره المغربي في 11 من الشهر المُقبل، على أن يواجهَ منتخبَ الدومينكان في 14 منه، وهي ضمن فترةِ FIFA DAY.