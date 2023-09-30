مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.. السيسي يوجه خطابا للمصريين

وأضاف "السيسي" في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" في العاصمة الإدارية الجديدة، ردًا على الأصوات المشككة بالإنجازات التي قام بها خلال فترتيْ رئاسته: "كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده إللي إحنا عملناه، وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية إللي جايه.. عندكم فرصة للتغيير".ولفت إلى أن من أسماهم المخربين، يحاولون الآن "التشكيك" في "العمل الذي قمنا به"، والذي "كان هدفه استعادة الثقة لدى المصريين".وبين أنه "كثيرًا ما سأل نفسه عن سبب الظروف الصعبة التي تعيشها مصر"، معتبرًا أن "الدولة حريصة على إطلاع المواطنين على واقعها الاقتصادي".هتعملها أو تتعمل فيك هيبقى ليها تداعيات، وبقول الكلام ده لكل مصري بسيط في الشارع".ودعا "السيسي" الشعب المصري للصمود، وقال: "اصمدوا.. وحوّلوا الظروف القاسية لمنحة، وصدّوقني كل ما تصمدوا كل ما هتعدّي.. زي ما عدت أزمة كورونا.. كنت بقول لهم هقفل بيت 5 ملايين أسرة.. أنا بستفيد من الكلام ده، بيستدعي موضوعات مهمة".وأردف: "مفيش أي بلد بتطلع لقدام غير بالاستقرار والأمن، وأي حد يقولكم إنه ممكن يعمل استقرارًا وتنمية بطريقة تانية غير كده يا جاهل يا أحمق".وزاد: الموضوع بالنسبالي بقوله لكم كمصريين مين يمسكها مش مهم، أنا واحد منكم وأخوكم، طول ما البلد مستقرة البلد هتطلع لقدام، وإذا كانت مش مستقرة مش ممكن تطلع لقدام".يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أعلنت، الإثنين الماضي، أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل.وموعد الانتخابات الجديد سيكون قبل 4 أشهر من انتهاء الفترة الرئاسية للسيسي، مطلع نيسان/أبريل المقبل.