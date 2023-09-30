في الدوحة.. مؤتمر دولي يناقش ظاهرة الإسلاموفوبيا

ناقش مؤتمر دولي في العاصمة القطرية الدوحة، ظاهرة الإسلاموفوبيا وتحديد أسبابها وجذورها والتعرف على أسباب انتشار خطابها على مختلف الصعد.



واستضافت جامعة جورجتاون في قطر المؤتمر تحت عنوان "التاريخ والممارسات العالمية للإسلاموفوبيا"، والذي يُعد جزءاً من مبادرة حوارات الرائدة التي أطلقتها الجامعة لتسليط الضوء على الجوانب المتعددة للإسلاموفوبيا، بحضور مجموعة متنوعة من المهنيين والأكاديميين والدارسين.

ويهدف المؤتمر لاستكشاف الأبعاد العالمية والتاريخية والدينية والسياسية التي تدفع باتجاه ممارسات الإسلاموفوبيا، كما يهدف أيضا إلى توفير منصة عامة للمشاركة في مناقشات هذا الموضوع المهم.

كما يهدف المؤتمر لأن يكون منبراً لتحفيز الفكر والانفتاح على أفكار جديدة، ويقدّم فهماً أعمق لقضية الإسلاموفوبيا المعقدة، والمساهمة بشكل إيجابي بالتوصل إلى حلولٍ عملية.

وناقش خبراء وباحثون، على مدى يومين، جذور وآثار الإسلاموفوبيا، عبر المؤتمر، وتكاتف الأيدي في المواجهة العالمية لظاهرة الإسلاموفوبيا وضد كل ممارسات وصور التمييز والتعصب والكراهية والعنصرية أياً كانت أسبابها ودوافعها.

وبحث المشاركون أيضاً في المؤتمر، ظاهرة الإسلاموفوبيا وتحديد أسبابها وجذورها والتعرف على أسباب انتشار خطابها على الصعيد السياسي والاجتماعي والتعليمي وغيرها من السياقات في وقت يتضاعف فيه قلق العالم من تزايد انتشارها، وتصاعد خطاب الكراهية والتحيز ضد المسلمين وما يسفر عنه من حوادث وجرائم.