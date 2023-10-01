انفجار يهز أنقرة وقوات الأمن تحيد إرهابيين.. ماذا يحصل في تركيا؟

السومرية نيوز – دوليات



أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، دوي انفجار قرب مقر وزارة الداخلية في أنقرة وإغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة، فيما بين وزير الداخلية التركي، مقتل اثنين من الإرهابيين.

وذكرت وسائل الاعلام، أن "العاصمة أنقرة شهدت دوي انفجار قرب مقر وزارة الداخلية، مما تسبب بإجراءات امنية مشددة ".



وأضافت، أن "الانفجار أدى لانتشار أمني كثيف، وقيام الشرطة بغلق الشوارع المؤدية إلى المنطقة".



بدوره، أكد وزير الداخلية التركي، أن قوات الأمن تمكنت من قتل الإرهابيين في هجوم أنقرة.



وقال، إن "الإرهابيين هاجما مقرّ مديرية الأمن العام لوزارة الداخلية في حدود الساعة الـ9.30 صباحاً".

وأشار الى "إصابة شرطيين اثنين في الهجوم قرب مقرّ البرلمان في أنقرة".

وذكر، أن "أحد الإرهابيين فجر نفسه داخل سيارة وتم تحييد الإرهابي الآخر".

من جانبه، أكد وزير العدل التركي، أن "هذه الهجمات لن تعيق بأي حال من الأحوال حرب تركيا على الإرهاب".



