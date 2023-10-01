مصرف سوريا المركزي يحدد سعرا جديدا للدولار

ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ12157.80 ليرة سورية لليورو الواحد.وتصدر هذه النشرة بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.وكان المركزي حدد في السادس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ11200 ليرة للدولار الواحد ومقابل اليورو بـ 11860.80 ليرة سورية لليورو الواحد.وتعيش العملة السورية تقلبات في سعر الصرف، حيث تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة بعد أكثر من 12 عاما من الحرب، وفاقم ذلك الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير الماضي والعقويات الاقتصادية المفروضة من الغرب.وأكدت دمشق مرارا أن العقوبات الغربية تؤثر على حياة المواطن العادي وتعد سببا أساسيا للتدهور المستمر في اقتصاد البلاد.