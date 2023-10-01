كاميرا مراقبة ترصد لحظة انفجار القنبلة المستخدمة في هجوم أنقرة (فيديو)

وأظهر مقطع الفيديو تصاعد اللهب من السيارة المفخخة التي استخدمت في الهجوم وإخلاء الشوارع من المارة بعد سماع صوت الانفجار.

وأعلنت وسائل إعلام تركية، في وقت سابق من اليوم الأحد، دوي انفجار قرب مقر وزارة الداخلية في أنقرة وإغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة، فيما بين وزير الداخلية التركي، مقتل اثنين من الإرهابيين الذين نفذا الهجوم، كما أصيب شرطيان بجروح طفيفة.