حزب العمال الكردستاني يتبنى الهجوم الانتحاري في انقرة

وقال موقع إخباري مقرب من حزب العمال الكردستاني إن "مجموعة تسمى "كتيبة الخالدون" نفذت تفجيريا في أنقرة".الهجوم هو الأول في أنقرة منذ عدة سنوات، بعد قرابة عام من مقتل 6 وإصابة 81 في تفجير بشارع تجاري مكتظ بوسط إسطنبول في 13 تشرين الثاني 2022.وفي التفاصيل، كشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في تغريدة على حسابه الرسمي في "إكس": "في حدود الساعة 09.30 صباحا، نفذ إرهابيان جاءا على متن مركبة خفيفة هجوما بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية".وأضاف: "قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه وتم تحييد الإرهابي الآخر".وأشار إلى أن ضابطي شرطي أصيبا بجروح طفيفة أثناء تبادل إطلاق النار".وأدانت عدة دول عربية وغربية الهجوم الإرهابي.