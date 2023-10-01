أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تدمير 20 هدفاً تابعاً لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وقالت الوزارة أن ذلك تم "عبر غارات جوية استهدفت معاقل التنظيم في مناطق متينا وهاكورك وقنديل وغارا".



وصباح الأحد، تعرض مقر مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية لهجوم نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تمت تصفيته، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن خلال تبادل إطلاق النار.

بدوره، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العملية التي جرت صباح الأحد في العاصمة أنقرة تمثل "الأنفاس الأخيرة للإرهاب".



وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف المديرية بوزارة الداخلية التركية بالعاصمة أنقرة.