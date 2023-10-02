لأول مرة.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في أوكرانيا

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على منصة "إكس" :"نعقد اجتماعًا تاريخيًّا لوزراء الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا الدولة المرشحة للعضوية والعضو المستقبلي في التكتل… نحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني".وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه فخور باستضافة الاجتماع "للمرة الأولى في التاريخ خارج الحدود الحالية للاتحاد الأوروبي. لكن أيضًا داخل حدوده المستقبلية".وتصر واشنطن على أن دعمها العسكري والسياسي القوي لأوكرانيا لن يتزعزع رغم أن الكونغرس استبعد التمويل لأوكرانيا من اتفاق إنفاق طارئ توصل له مطلع الأسبوع لتجنب الإغلاق الحكومي.وقال كوليبا للصحفيين في كييف إنه "لا يزال يثق في دعم الولايات المتحدة لبلاده".وقال للصحفيين لدى استقباله بوريل: "لا نشعر أن الدعم الأمريكي قد تناقص… لأن الولايات المتحدة تدرك أن ما يحدث في أوكرانيا أكبر بكثير من أوكرانيا".وتابع قائلًا "يتعلق الأمر باستقرار العالم وإمكانية التنبؤ به، وبالتالي أعتقد أنه سيكون بمقدورنا إيجاد الحلول اللازمة".وقال كوليبا إن السؤال المطروح هو هل ما حدث في الكونغرس الأمريكي في مطلع الأسبوع كان "حدثًا عرضيًّا أم نهجًا".وفي سلوفاكيا، فاز رئيس الوزراء السابق الموالي لروسيا روبرت فيتسو بالانتخابات الأحد، وسيحظى بأول فرصة لتشكيل حكومة هناك بعدما دعت حملته الانتخابية لعدم منح أوكرانيا أي ذخيرة من مخزون البلاد.وقال فيتسو في مؤتمر صحفي بعد فوزه: "لن نغير موقفنا الثابت بالاستعداد لمساعدة أوكرانيا إنسانيًّا… مستعدون للمساعدة في إعادة الإعمار لكنكم تعرفون رأينا في مسألة تسليح أوكرانيا".وقال كوليبا عن ذلك "أعتقد أن من السابق لأوانه إصدار حكم حول كيفية تأثير تلك الانتخابات على دعم أوكرانيا… سننتظر لحين تشكّل الائتلاف".