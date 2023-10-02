ترامب قبيل محاكمته: "لدينا مدع عام فاسد"

وقال ترامب، قبل مثوله أمام المحاكمة في نيويورك في قضية احتيال قد توجه ضربة قوية لإمبراطورية ترامب في العقارات، أن "المدعية العامة في نيويورك جعلت من مطاردتي هدفا لها".وأضاف: "أتقدم على بايدن بعشر نقاط والمحاكمة هدفها الإضرار بي".ووجهت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطي، اتهامات لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.وتسعى جيمس في القضية لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل وفرض حظر دائم على ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك وحظر مدته 5 سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.وقال ترامب من قبل إن القضية تأتي في إطار حملة ملاحقة سياسية ظالمة.وتشمل المحاكمة كيانات تعد على أصابع اليد من بين ما يقرب من 500 كيان في محفظة ترامب للأعمال والاستثمارات، لكنها تضم بعض أعلى العقارات لديه تقييما.