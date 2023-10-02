بعد هجوم الأحد.. تركيا تعتقل 20 شخصاً في إسطنبول

وقال وزير الداخلية التركي في موقع "إكس"، اليوم الاثنين: "نتيجة لعمليات مكافحة الإرهاب، في إسطنبول تم اعتقال 20 مشتبها بهم".وتم تنفيذ العمليات في اليوم التالي للهجوم الذي وقع بالقرب من مبنى وزارة الداخلية التركية في أنقرة، والذي أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عنه.وحاول عنصران أمس الأحد، استهداف مبنى تابعا لوزارة الداخلية التركية، حيث قام أحدهما بتفجير نفسه عند مدخل المديرية الأمنية، وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار، تم على إثره تحييد العنصر الثاني، وأصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.وأكدت وزارة الداخلية أن أحد المهاجمين كان عضوا في حزب العمال الكردستاني.