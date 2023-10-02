طهران تحذر من أي تغيير جيوسياسي في القوقاز

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "نحن نعارض أي تغيير في الحدود الدولية والتغييرات الجيوسياسية للحدود الدولية".وكان يشير إلى مشروع ممر زنغزور الممتد على الحدود مع إيران والذي يفترض أن يتيح لباكو تأمين استمرار في الأراضي وصولًا إلى ناخيتشيفان، الجمهورية الخاضعة لحكم ذاتي والواقعة بين أرمينيا وإيران وتركيا والملحقة بأذربيجان.وضم هذا الطريق، الاستراتيجي بحسب طهران، سيقطع وصول إيران إلى أرمينيا وأوروبا.من جانب آخر، ذكر كنعاني أن إيران "أيدت على الدوام عودة الأراضي المحتلة" في ناغورني قره باغ "إلى أذربيجان".وكان الانفصاليون الأرمن من ناغورني قره باغ استسلموا، الأسبوع الماضي، أمام هجوم خاطف شنته أذربيجان أوقع حوالي 600 قتيل، فيما نزح أكثر من مئة ألف أرمني من هذه المنطقة.