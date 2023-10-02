سوريا تتهم أمريكا بسرقة نفطها ونقله لقواعدها في العراق

اتهمت سوريا، الجيش الأمريكي بسرقة النفط السوري ونقله إلى قواعده في الأراضي العراقية.



وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن "رتلا للجيش الأمريكي مؤلفا من 70 صهريجا محملة بالنفط خرج على دفعات اليوم عبر معبر المحمودية غير الشرعي".



ووفقا للوكالة، فإن "رتلا آخر خرج في التوقيت نفسه من معبر الوليد غير الشرعي بريف اليعربية يضم 65 آلية منها 25 صهريجا محملا بالنفط".