"تعطل رادار العدو".. طهران تزيح الستار عن أحدث طائراتها العسكرية المسيرة

ووفقا لوكالة "إيرنا" الرسمية، قال المتحدث الرسمي باسم التمرين المشترك للطائرات بدون طيار 1402 للجيش ومساعد الشؤون التدريبية والتعليمية في الجيش الايراني العميد "علي رضا شيخ" انه واستمرارا لهذا التمرين قامت وحدات الحرب الإلكترونية من قوات الجيش الأربع بالتمرين وتنفيذ أساليب وحلول الحرب الإلكترونية.وتابع شيخ انه "من بين الإجراءات التي تم اتخاذها، هي عملية تعطيل اتصال القاعدة الأرضية في اتصال الطائرة المسيرة مع محطة التحكم الأرضية والتعطيل الإلكتروني على الطائرات المسيرة المهاجمة التابعة للقوة المهاجمة والسيطرة على هذه الطائرات بدون طيار لمنع تسللها إلى منطقة التمرين.واضاف العميد شيخ انه "في هذه المرحلة من التمرين، تم ايضا تنفيذ عملية تعطيل اتصالات الطائرات بدون طيار بنجاح بواسطة طائرات "أبابيل "4 و"كمان19".وفي اشار الى التشغيل الناجح لطائرة "كمان 19" المسيرة والتابعة للجيش خلال هذا التمرين المتخصص، صرح بأنها الدورة التشغيلية لأول مرة من خلال القيام برحلة قتالية والتحليق من إحدى قواعد الطائرات بدون طيار التابعة للجيش في البلاد، ونجحت في تنفيذ الحرب الإلكترونية وتعطيل الرادار المحمول جوا.