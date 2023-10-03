بريطانيا تقرر منع النساء "المتحولات" من دخول أقسام المستشفيات النسائية

وقالت الصحيفة البريطانية إنه بموجب قرار الوزير، سيتم منع النساء المتحولات من دخول أجنحة المستشفيات النسائية بموجب خطط وزير الصحة لاستعادة "الفطرة السليمة" إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وذلك استجابة للقلق المتزايد في الخدمة الصحية الذي أدى إلى تهميش حقوق المرأة بشكل متزايد.وستمنح التغييرات الرجال والنساء الحق في الحصول على الرعاية في أجنحة يتقاسمها فقط أشخاص من جنسهم البيولوجي، والحصول على رعاية خدمات الرعاية الحميمة (مثل المساعدة على الاستحمام) من قبل الأشخاص من نفس الجنس.وقال باركلي إن الخطة ستعني عودة "نهج المنطق السليم تجاه الجنس والمساواة"، مما يضمن حماية كرامة المرأة وسماع أصواتها.وتأتي هذه المقترحات في أعقاب مخاوف المرضى والموظفين بشأن السماح للرجال البيولوجيين بالدخول إلى أجنحة مستشفى النساء.وفي عام 2021، قالت إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية إنه يمكن وضع المرضى المتحولين جنسيا في أجنحة أحادية الجنس على أساس الجنس الذي يعرفون عن أنفسهم به.وأشادت مجموعات الحملات النسائية بالتغييرات ووصفتها بأنها "أخبار رائعة" وعودة إلى "التفكير القائم على الواقع".