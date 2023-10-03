قرة باغ تتحول الى مدينة اشباح

وقال مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن عاصمة "ناغورنو قرة باغ" لم يبق بها سوى المئات فقط من السكان، من بينهم المرضى وذوو الإعاقة وكبار السن، واصفًا الشوارع الخالية بأنها "سريالية".وقال رئيس فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ماركو سوتشي، عبر رابط فيديو من عاصمة قرة باغ، المعروفة باسم ستيباناكيرت، في أرمينيا وخانكندي في أذربيجان "المدينة الآن مهجورة تمامًا".وأضاف: "المستشفيات لا تعمل، الأطقم الطبية غادرت، كما غادر مدير المشرحة.. لذا فإن المشهد سريالي تمامًا".