عقوبات دولية وشيكة على السودان

وأُرسل مقترح العقوبات في يوليو الماضي، وفقاً لـ"رويترز"، لكن لم يوافق عليه السفراء حتى يوم الاثنين، ولا يزال يتعين موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي النهائية هذا الشهر، قبل أن يتمكن التكتل من البدء في إضافة أفراد وكيانات إلى القائمة.وكانت مسودة قرار يوم الجمعة أظهرت أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم تقديم طلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإجراء تحقيق فيما يعتقد بأنها فظائع ارتكبت في السودان، تضمنت القتل على أساس عرقي.واندلعت الحرب في السودان في أبريل من هذا العام، بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين من بيوتهم.واستمر تصاعد القتال وإراقة الدماء على مدى أشهر، رغم المحاولات الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.وخلقت الحرب أزمة إنسانية طاحنة، وحذرت فرق طبية محلية من انتشار الكوليرا وحمى الضنك.