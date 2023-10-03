واستهدفت هذه الضربات الجوية بحسب الوزارة "مواقع حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا وجبال قنديل وغارا وهاكورك وآسوس، فيما انطلقت العملية عند الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي".وقالت وزارة الدفاع التركية: "المواقع الـ16 التي تمّ تدميرها بالضربات الجوية هذه الليلة يوجد فيها إرهابيون "قياديون" من حزب العمال الكردستاني، كما تمّ تحييد العديد من مقاتلي التنظيم" .ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تدمير 20 هدفا تابعا لحزب العمال الكردستاني (الذي تصنفه أنقرة حزبا إرهابيا) شمالي العراق، وذلك عبر غارات جوية استهدفت معاقل التنظيم في مناطق متينا وهاكورك وقنديل وغارا.وجاء ذلك بعد أن تعرض مقر مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، أول أمس الأحد، لهجوم نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تمت تصفيته، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن، وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم.