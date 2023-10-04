80 شركة إيرانية تنظم معرضا في العراق

وبحسب وكالة أنباء "فارس"، أعتبر عبدالملكي، في مراسم افتتاح المعرض الايراني في السليمانية أن التعاون الاقتصادي بين كردستان وإيران يحظى بأهمية بالغة لتحقيق التقدم الاقتصادي بالمنطقة".وأشار الى أن "الشركات الإيرانية المشاركة ستقدم عبر المعرض، منتجاتها بسعر وجودة مناسبة لتجار كردستان.من جهة ثانية، أعلن عبدالملكي عن إطلاق منطقة "بانة ومريوان" التجارية الحرة الحدودية مع العراق خلال الايام المقبلة، معبرا إياها فرصة استثمارية جيدة لمستثمري كردستان في العراق.