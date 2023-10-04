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هل سيتم إعادة مباراة سباهان والاتحاد.. الخارجية الإيراني تكشف الحقيقة

دوليات

2023-10-04 | 04:53
هل سيتم إعادة مباراة سباهان والاتحاد.. الخارجية الإيراني تكشف الحقيقة
1,122 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

اعلن وزير الخارجية الإيراني إن هناك اتفاق بين إيران والسعودية على إعادة مباراة سباهان الإيراني والاتحاد السعودي في وقت لاحق يتم الاتفاق عليه.

وبحسب وكالة إيسنا، تحدث حسين أمير عبد اللهيان، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، للصحفيين عن المباراة الملغاة بين سيباهان الإيراني والاتحاد السعودي قائلا: كنت على اتصال مباشر مع وزير الخارجية السعودي في وقت إلغاء المباراة.

وأضاف: العلاقات بين طهران والرياض تسير في الاتجاه الصحيح؛ ويجب ألا نسمح للرياضة بأن تصبح أداة سياسية في يد أي طرف.

وخاطب وزير الخارجية الاتحاد الآسيوي وقال: نصيحتنا للاتحاد الآسيوي هو الحكم على الحادثة على أساس فني. هناك اتفاق بيننا وبين السعودية على أن تعاد المباراة في وقت لاحق يتم الاتفاق عليه.

ومساء الأمس الجمعة قال أمير مهدي علوي مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة الإيراني في إشارة إلى أسباب إلغاء هذه المباراة ودون التطرق بشكل مباشر إلى قصة تمثال قاسم سليماني: «المشرف على المباراة كان لديه طلب من النادي المضيف، والذي، كما قال الرئيس التنفيذي لنادي سباهان، لم يكن من العملي أن يتحقق”.

وقال محمد رضا ساكت، الرئيس التنفيذي لنادي سباهان، في وقت سابق، إن مسؤولي نادي الاتحاد والمشرف على المباراة تقدموا بطلب غير رياضي ولا يمكن تلبيته.

ورداً على ما قاله مشرف “الاتحاد الآسيوي” حول المشاكل الأمنية في ملعب نقش جهان في أصفهان، قال علوي: “يعد ملعب نقش جهان من أكثر الملاعب تقدماً وأفضلها في البلاد وحتى في آسيا، وهناك لا توجد قضية تشكك في أمن الملعب “اليوم السابق للمباراة ويوم المباراة لم يكن موجودا”.

وتماشياً مع ردود الفعل على إلغاء مباراة سباهان والاتحاد، غرد محمد جامع المدير الإعلامي للمنتخب والمحرر السابق للقسم الرياضي في وكالة أنباء فارس: الجوانب المتعلقة بمباراة سباهان والاتحاد تشير إلى أنه من شبه المؤكد أن النتيجة 3-0 لصالح المنتخب السعودي وأن الجانب الإيراني يواجه عقوبات ثقيلة.

ويوم أمس أعلن الاتحاد السعودي، عبر حسابه على منصة “إكس”: “يود نادي الاتحاد الإيضاح أنه بعد وصوله للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سباهان، تم إبلاغه من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب”.

وأضاف: “ووفقا لذلك غادرت بعثة النادي الملعب، ونادي الاتحاد سيتابع حيثيات القرار، ويدعو الاتحاد الآسيوي لحفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح”.

وختم: “في هذا الإطار، يشكر النادي الاهتمام والمتابعة التي حظي بها من قبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكره القدم”.

وكان الاتحاد الآسيوي قرر إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة حسبما أعلن في بيانه، مؤكدا أن سيتم إحالة الأمر للجان المختصة.

ولم تنطلق المباراة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في موعدها المحدد من مساء أمس الاثنين، بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول للملعب قبل إزالة إحدى الصور والتماثيل السياسية في ممر اللاعبين، وهو ما دفع مراقب اللقاء لاتخاذ قرار إلغائها.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت لاحق عن إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة، مؤكدا أنه سيتم إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة ويتوقع الإعلان عن القرار الرسمي خلال 10 أيام.
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