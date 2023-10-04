تخص المتزوجين لاول مرة.. البرلمان الروسي يطلق مبادرة الأولى من نوعها

وتبلغ قيمة المكافأة 10 آلاف روبل وينص مشروع القانون على أن المواطنين المقيمين بشكل دائم في روسيا وتزوجوا لأول مرة قبل بلوغهم سن 35 عاما، يحق لهم مكافأة مالية قدرها 10 آلاف روبل.وتنص المذكرة الملحقة بمشروع القانون على أن تكاليف تنفيذ المبادرة ستتم المطالبة بها من الميزانية الفيدرالية الروسية، لكن الحكومة الروسية لم تؤيد المشروع، لافتة إلى أنه لم يشمل حسابات قيمة التخصيصات اللازمة في الموازنة.كما أنه لا يحتوي على بيانات عن العدد المتوقع للمستفيدين من هذه المدفوعات.تجدر الإشارة إلى أن روسيا تشجع بشكل كبير على زيادة المواليد، وتقدم دعما ماديا وماليا سخيّا للأسر المنجبة.