5 جرحى في إطلاق نار بجامعة مورغان الأمريكية

وقال مفوّض الشرطة ريتشارد وورلي، إن المصابين، 4 ذكور وأنثى، تراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا، ولا خطر على حياتهم إثر الهجوم الذي وقع ليلة الثلاثاء، وفق شبكة "إن بي سي نيوز" المحلية.من جانبه، قال لانس هاتشر، قائد شرطة الحرم الجامعي، إن 4 من المصابين الخمسة هم طلاب في الجامعة.فيما قال رايان دورسي، عضو مجلس مدينة بالتيمور، على منصة "إكس": "يُعتقد أنه كان هناك 3 مسلحين يطلقون النار على الجموع، ولم يتم بعد القبض على أي منهم أو تحديد هوياتهم".بدوره، قال رئيس الجامعة ديفيد ويلسون، إن "إطلاق النار وقع بينما كان الطلاب يغادرون حفلا في إطار أسبوع العودة للمدرسة، ومتوجهين إلى مركز للطلاب".وقالت الجامعة عبر حسابها على منصة "إكس": "يجري التحقيق فيما يتعلق بتقرير عن إطلاق نار داخل الحرم الجامعي أو بالقرب منه، يرجى الابتعاد عن المنطقة المحيطة بقاعة ثورغود مارشال ومركز مورفي للفنون الجميلة".وأعلنت الجامعة إلغاء جميع الدروس المقررة اليوم الأربعاء.