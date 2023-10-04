تركيا.. الكشف عن البلد الذي انطلق منه منفذا الهجوم الإرهابي في أنقرة

وقال فيدان في مؤتمر صحافي: "نتيجة لتحريات قواتنا الأمنية، ثبت أن الإرهابيين اللذين نفذا الهجوم في أنقرة قدما من سوريا، وتم تدريبهما هناك".وأعلن أنه "من الآن فصاعدا، كل مواقع البنية التحتية والفوقية، والطاقة التابعة لحزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا، هي أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية".وشدد على أن "رد القوات المسلحة التركية على الهجوم الإرهابي في أنقرة "سيكون واضحا للغاية"، مضيفا: "سيندم الإرهابيون مرة أخرى على ارتكاب مثل هذا العمل".وصباح الأحد الماضي وصل إرهابيان بسيارة تجارية صغيرة إلى أمام مدخل مبنى قيادة الأمن الداخلي بالعاصمة أنقرة، حيث فجر أحد الإرهابيين نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الثاني، فيما أصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة.وكشفت وزارة الداخلية التركية أن منفذي الهجوم هما حسن أوغوز المعرف بـ"كنيفار إردال"، وأوزكان شاهين.وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي.