قصف تركي يستهدف "العمال الكردستاني" في العراق

قصفت طائرات تركية، اليوم الأربعاء، أهداف لحزب "العمال الكردستاني" في العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية، إن "الغارات الجوية في شمال العراق أسفرت عن تدمير 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني ومقتل العديد من المسلحين".

وأعلنت الدفاع التركية، مساء أمس الثلاثاء، تدمير 16 موقعاً لحزب العمال الكردستاني بضربات من سلاح الجو في شمال العراق.

وجاء ذلك بعد أن تعرض مقر مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، يوم الأحد الماضي، لهجوم نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تمت تصفيته، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن، وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم.