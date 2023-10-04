في واشنطن.. مخاوف من اتفاق محتمل بين إسرائيل والسعودية

في رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، عبّر20 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن دعمهم لاتفاق محتمل لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.وتضمّنت رسالة "الدعم" المذكورة مخاوف هؤلاء إزاء أي ضمانات أمنية أو مساعدة نووية قد يتم تقديمها إلى الرياض.وشدّدت الرسالة على العقبات الضخمة التي ستواجهها إدارة بايدن في الكونغرس إذا ما استطاعت التوسط في اتفاق تاريخي من شأنه إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية في مقابل تلبية بعض مطالب الرياض.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن مجموعة من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن زارت سرا المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي لمناقشة تطبيع علاقات المملكة مع إسرائيل.