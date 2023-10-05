بعد أشهر من الإيقاف.. تركيا: خط أنابيب النفط العراقي جاهز للعمل

وأوقفت تركيا التدفقات عبر طريق تصدير النفط من شمال العراق بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.وأقليم كردستان العراق يصدر ما يقرب من 450 ألف برميل من النفط الخام يوميًا قبل إغلاق خط الأنابيب، وبدأت أنقرة لاحقا أعمال صيانة للخط الذي يمر منه نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.وفي حديثه لقناة إن.تي.في، قال بيرقدار إنه لا توجد عقبات الآن أمام شحن النفط العراقي إلى الأسواق العالمية.وكان بيرقدار، قد أعلن على هامش مؤتمر أديبك 2023 في أبوظبي، أن بلاده ستبدأ خلال هذا الأسبوع تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي، وسيكون قادرا على نقل نصف مليون برميل تقريبا للأسواق العالمية.وتابع قائلا إن بلاده تشكل مسار عبور موثوقا لنقل النفط والغاز.في سياق متصل، نقلت رويترز عن مسؤول نفطي عراقي، الثلاثاء، قوله إن المحادثات الرامية لاستئناف صادرات النفط العراقي عبر خط أنابيب يمر عبر تركيا لا تزال مستمرة.