قتلى وجرحى بهجوم بمسيرات على كلية عسكرية في سوريا

وقالت مصادر محلية أن "سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين من الكلية الحربية في حمص إلى المشفى العسكري بعد استهدافها بمسيرة أثناء مراسم تخريج الطلاب الضباط بالتزامن مع تواجد وزير الدفاع في الكلية الحربية".وإلى الآن لم يذكر المزيد من التفاصيل عن الجهة المنفذة.وأكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، "مقتل 7 وإصابة أكثر من 20 ضابط سوري بانفجار عنيف بمحيط الكلية الحربية بحمص، ناجم عن هجوم بطائرات مسيرة، خلال عرض تخريج الكلية الحربية، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المشفى العسكري".