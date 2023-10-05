تركيا تعلن شن عملية جوية شمال سوريا

وقالت الدفاع التركية إنه تم تدمير 30 هدفا تابعا لـ"وحدات حماية الشعب - حزب العمال الكردستاني" خلال هذه العملية الجوية في الشمال السوري.وأكدت الوزارة أن "العملية الجوية بالشمال السوري تمت عند الساعة 23.00 ليلا بالتوقيت المحلي، واستهدفت مواقع للمنظمات الإرهابية الموجودة في المناطق الثلاث".وأفادت في بيانها بأنه "تم القضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية في العملية الجوية"، وشددت على أن "العمليات العسكرية التركية ستتواصل حتى القضاء على آخر إرهابي".