زلزال يهز اليابان وتصاعد التحذيرات من تسونامي

وأفادت الإدارة العامة للأرصاد الجوية اليابانية، أن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات تحت الماء بالقرب من جزيرة بونافيدينا غير المأهولة.ولم ترد حتى الآن أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار.ويوم أمس، شهدت نفس المنطقة وقوع زلزال بقوة 6.5 درجات وتم الإعلان عن تهديد بحدوث تسونامي في منطقة أرخبيل إيزو، وتم على إثره تسجيل موجة تسونامي بارتفاع 30 سم قبالة سواحل جزيرة هاتشيجوجيما في أرخبيل إيزو.ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال حدوث هزات ارتدادية قوية مماثلة في المنطقة على مدار الأسبوع، خاصة في أول يومين أو ثلاثة أيام.