ناشطة حقوقية و "سجينة".. إيرانية تفوز بجائزة نوبل للسلام في 2023

وقالت اللجنة المانحة للجائزة إن "جائزة نوبل للسلام تُمنح لنرجس محمدي (الناشطة والصحافية البالغة 51 عاما) لنضالها ضد اضطهاد النساء في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع"، بحسب تعبيرها.وتبلغ قيمة جوائز نوبل 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار). يحصل الفائزون أيضًا على ميدالية ذهبية عيار 18 قيراطًا وشهادة في حفل توزيع الجوائز في ديسمبر.ورغم الإعلان، تبقى حقيقة مؤسفة أنه لم يُصنع الكثير من السلام في العالم عام 2023، كما قال مدير معهد ستوكهولم الدولي للأبحاث حول السلام.وقد تلقت لجنة نوبل في أوسلو هذا العام 305 ترشيحات لجائزة نوبل للسلام، بينهم 212 فردا، و93 منظمة.*الفائزون بنوبل للسلام في السنوات الـ10 الماضيةوفيما يأتي أسماء الفائزين في السنوات العشر الأخيرة بجائزة نوبل للسلام:2022:الناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي ومنظمتا "ميموريال" الروسية و"مركز الحريات المدنية" الأوكرانية غير الحكوميتين.2021: الصحافيان ماريا ريسا (الفيليبين) ودميتري موراتوف (روسيا) لـ"دفاعهما الشجاع عن حرية الصحافة".2020: برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لـ"جهوده في محاربة الجوع في العالم".2019: رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد "لجهوده في إرساء السلام" وتحديداً "لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا".2018: الطبيب الكونغولي دينيس موكويجي والأيزيدية ناديا مراد تكريما لجهودهما في مكافحة العنف الجنسي المستخدم في النزاعات في العالم.2017: الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (آيكان) لمساهمتها في اعتماد معاهدة تاريخية لحظر الاسلحة النووية.2016: الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس عن التزامه في إنهاء النزاع المسلح مع متمردي "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك).2015: الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس المؤلف من أربع منظمات من المجتمع المدني، والذي أتاح انقاذ الانتقال الديموقراطي في البلاد.2014: ملالا يوسف زاي (باكستان) وكايلاش ساتيارتي (الهند) عن "نضالهما ضد اضطهاد الاطفال والشباب ودفاعهما عن حق كل الاطفال في التعليم".2013:منظمة حظر الاسلحة الكيميائية عن جهودها الهادفة لتخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل.وفي العادة، يمكن لآلاف الأشخاص عبر العالم من برلمانيين ووزراء من كل البلدان وفائزين سابقين وأساتذة جامعيين وغيرهم، طرح أسماء قبل انتهاء مهلة تقديم الترشيحات في يناير، كما يمكن لأعضاء لجنة نوبل الخمسة طرح أسماء خلال اجتماعهم السنوي الأول.