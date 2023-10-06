نيران بالغرف ودخان يتصاعد.. ماذا يحدث في سجن زحلة بلبنان؟

وحسب المعلومات فقد أصيب أحد المساجين، ونقل إلى المستشفى للمعالجة، فيما هرعت آليات الدفاع المدني إلى المكان، إلا أنها لم تدخل إلى السجن بانتظار وصول تعزيزات أمنية.يذكر أنه في لبنان توجد 3 سجون مركزية: رومية وسجنا زحلة وطرابلس، ونحو 22 سجنا معظمها عبارة عن نظارات ومراكز توقيف احتياطي، وتضم جميعها 8 آلاف سجين يشكو جلهم من بطء المحاكمات القضائية التي تمتد لأشهر وربما سنوات.وقبل الانهيار الاقتصادي عام 2019 كانت الدولة تتكفل برعاية السجناء صحيا وتعطيهم الدواء الذي أصبحت أسعاره باهظة بعد رفع الدعم عنه، فاقتصر التوفير المجاني للأدوية على أصناف خفيفة بدعم من الجمعيات والمتبرعين.كما يشكو السجناء أيضا من تضاؤل وجبات الطعام وتدهور نوعيتها.وفي تقرير صدر في أغسطس الماضي، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "أوضاع السجون في لبنان تدهورت بشكل خطير وسط الأزمة الاقتصادية في البلاد".وأصبح الاكتظاظ هو القاعدة، وتدنى مستوى الرعاية الصحية، في حين أن تقاعس الحكومة عن دفع الفواتير المستحقة يهدد الإمدادات الغذائية للسجون.