لتطهيرها من "بق الفراش".. التعليم الفرنسية تغلق خمس مدارس

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحديث يدور عن مدارس منتشرة في إدارات مختلفة في جنوب وجنوب شرق وشرق البلاد، وأن "بق الفراش" قد تم اكتشافه في عدة مؤسسات تعليمية أخرى، ولكن تم اتخاذ قرار بعدم إغلاقها بشكل كامل".وأشارت أنباء في وقت سابق إلى أن "لندن بدورها تعاني من ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ "بق الفراش" بمعدل الثلثين".ووفقا لعالم الأحياء الدقيقة، ديفيد كين، يمكن مقارنة حجم المشكلة في لندن، بالوضع التي تعيشه باريس جراء هذه الآفات.وبحسب البيانات ارتفع عدد الأسر التي تعاني من وجود "بق الفراش" بشكل ملحوظ، بين عامي 2021 و2023. علما بأن هذه الطفيليات يزداد انتشارها بشكل كبير في فصل الصيف وتحديدا، عندما يبدأ الكثيرون بتنظيم رحلات سفر جماعية.كما لفتت الصحيفة إلى أن "المشكلة تفاقمت بعد أن رفعت السلطات القيود المتعلقة بفيروس كورونا، والآن يمكن ملاحظة الحشرات في وسائل النقل والمستشفيات".