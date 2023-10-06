اتهام جندي أمريكي بالتجسس لصالح الصين

وقالت الوزارة، في بيان، أن "جوزيف دانيال شميدت، الذي كان آخر موقع خدمة له هو قاعدة (لويس-مكورد) المشتركة في واشنطن، متهم بارتكاب جرائم اتحادية لمحاولة إرسال معلومات تتعلق بالدفاع الوطني والاحتفاظ بها".وهذه ليست القضية الأولى من نوعها، إذ أعلنت السلطات الأمريكية، في آب الماضي، اعتقال جنديين بالبحرية لاتهامهما بنقل معلومات عسكرية إلى الاستخبارات الصينية.كما أعلنت وكالة مكافحة التجسس الصينية، في الشهر ذاته، القبض على مواطن صيني يعمل في مؤسسة عسكرية، سرّب "معلومات حساسة" إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.وتدهورت العلاقة بين واشنطن وبكين بعد بدء الرئيس جو بايدن حربا تجارية ضد الصين، إضافة للخلافات بشأن تايوان، ومؤخرا حادثة تحليق بالون تجسس صيني فوق الولايات المتحدة.